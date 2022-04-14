UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Два оккупанта в час: полк "Азов" рассказал о потерях армии РФ в Мариуполе с начала войны

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 22:22
Два оккупанта в час: полк
Фото: azov.org.ua

С начала боев за Мариуполь полк "Азов" уничтожил более 2000 российских солдат. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.  

"Уже более 50 дней ведутся тяжелые бои за Украину и за Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника. Наши бойцы творят невероятные вещи, выходящие за грани возможного", – сказал Паламарь. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, бойцы "Азова" уничтожили 46 танков, подбили – 27.  

Подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТРов, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет.  

Ранены и убиты более 2000 единиц вражеской пехоты. 

"Это значит, что каждые три часа подбивается вражеская техника. А каждый час уничтожается до двух оккупантов", – сказал Паламарь. 

Он подчеркнул, что бои продолжаются в полном окружении и без должной поддержки. 

"С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь это ад", – рассказал Паламарь. 

В "Азове" уверены, что полк не предадут, "...что нас ждут... Нам досадно слушать предположение о том, что деблокада невозможна" – добавил заместитель командира полка. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов мариуполь российские солдаты вражеская техника блокада Мариуполя
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 