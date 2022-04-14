Два оккупанта в час: полк "Азов" рассказал о потерях армии РФ в Мариуполе с начала войны

С начала боев за Мариуполь полк "Азов" уничтожил более 2000 российских солдат. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

"Уже более 50 дней ведутся тяжелые бои за Украину и за Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника. Наши бойцы творят невероятные вещи, выходящие за грани возможного", – сказал Паламарь.

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По его словам, бойцы "Азова" уничтожили 46 танков, подбили – 27.

Подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТРов, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет.

Ранены и убиты более 2000 единиц вражеской пехоты.

"Это значит, что каждые три часа подбивается вражеская техника. А каждый час уничтожается до двух оккупантов", – сказал Паламарь.

Он подчеркнул, что бои продолжаются в полном окружении и без должной поддержки.

"С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь это ад", – рассказал Паламарь.

В "Азове" уверены, что полк не предадут, "...что нас ждут... Нам досадно слушать предположение о том, что деблокада невозможна" – добавил заместитель командира полка.

13 апреля морпехи в блокадном Мариуполе прорвались к "Азову. При прорыве часть из них попала в плен.

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Роман Брыль

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