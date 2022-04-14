"При попытке прорыва". Арестович рассказал, как морпехи в Мариуполе попали в плен

В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен российских оккупантов при попытке прорыва. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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"Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва", – сказал Арестович.

Он уточнил, что это не тысяча человек – "намного-намного меньше".

"Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решения, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла сама... ну не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен", – рассказал советник главы Офиса президента.

12 апреля морпехи в Мариуполе заявили, что сопротивляются до конца, но у них закончились боеприпасы.

На Банковой заявили, что делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не могут.

12 апреля в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают сражаться за Мариуполь.

13 апреля стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе бойцы подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ прорвались к полку Нацгвардии "Азов", командиры записали видеообращение.

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Наталия Медведева

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