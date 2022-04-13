"Армия знает, что делает". Морпехи в блокадном Мариуполе прорвались к "Азову" – Арестович

В осажденном российскими оккупационными войсками Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ "в результате сложного и очень рискованного маневра" прорвались на соединение с полком "Азов", "который профессионально обеспечил это мероприятие". Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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В результате этого, пишет он, "азовцы" получили существенное подкрепление, а морпехи избежали разгрома по частям и "получили дополнительные серьезные возможности".

"Бригада фактически обрела второй шанс. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны. В общем, система обороны города приросла и укрепилась", – написал Арестович.

По его словам, такие операции становятся возможны, "когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками". Он призвал украинцев в тылу также не терять самообладание.

"Армия знает, что делает", – резюмировал советник главы ОП.

12 апреля морпехи в Мариуполе заявили, что сопротивляются до конца, но у них закончились боеприпасы.

На Банковой заявили, что делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не могут.

Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают сражаться за Мариуполь.

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Евгений Пилипенко

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