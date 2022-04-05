На востоке уничтожены 80 российских фашистов, 4 танка и до 20 бронемашин
05.04.2022, 21:12
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора на востоке страны. Сегодня российские фашистские войска совершили одну атаку. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
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Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов.
В ходе боев украинские воины уничтожили:
- личного состава – до 80 человек;
- танков – 4 (из них захвачен – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- миномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АО – 17;
- БПЛА – 1;
- топливозаправщики – 2.
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