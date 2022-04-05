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На востоке уничтожены 80 российских фашистов, 4 танка и до 20 бронемашин

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 21:12

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора на востоке страны. Сегодня российские фашистские войска совершили одну атаку. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов.

В ходе боев украинские воины уничтожили:

  • личного состава – до 80 человек;
  • танков – 4 (из них захвачен – 1);
  • БТР – 9;
  • БМП – 10;
  • миномет – 1;
  • БМ-21 – 1;
  • АО – 17;
  • БПЛА – 1;
  • топливозаправщики – 2.
Вадим Ребрина
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Россия война восток
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