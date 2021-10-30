На выборах 31 октября нельзя будет проголосовать с электронным паспортом
30.10.2021, 23:20
Паспорт. Иллюстративное фото: depositphotos.com
31 октября на выборах, которые состоятся в Харькове, Черкасской и Херсонской областях, для получения бюллетеня нужно будет предъявить паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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Электронный паспорт не даст права участвовать в выборах, так как избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации э-паспорта, говорится в сообщении.
В ЦИК отметили, что, по закону, проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.
- Завтра, 31 октября, в Харькове пройдут досрочные выборы мэра. Основные конкуренты – и. о. главы города Игорь Терехов, экс-мер и бывший нардеп Михаил Добкин. По данным октябрьского опроса группы Рейтинг, Терехов может победить в первом туре.
- Также в этот день состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской (округ №183) и Черкасской (№197) областях.
- У избирателей не будут требовать COVID-сертификаты или тесты на коронавирус.
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