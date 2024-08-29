В выходные ограничено движение ДнепроГЭС из-за ремонта: объездные маршруты

Днепровская ГЭС (Фото: Anatoliy Volkov)

Движение по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье будет ограничено в выходные в связи с ремонтом. Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.

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Ограничения движения дамбой ДнепроГЭС вводятся с 08:00 31 августа до 20:00 1 сентября.

В связи с ремонтом объезд будет осуществляться через Арочный мост острова Хортица (улица Величара → ул. Запорожской Сечи → ул. Таганская).

Также предусмотрен объезд через Новые мосты и мост Преображенского.

Полиция призвала учесть эту информацию при планировании маршрута.

5 июня в Запорожье возобновили для легкового транспорта и маршрутных такси движение по плотине ДнепроГЭС, пострадавшей от российского ракетного удара четыре дня до этого.

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