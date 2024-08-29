У вихідні обмежено рух ДніпроГЕС через ремонт: об'їзні маршрути

Дніпровська ГЕС (Фото: Anatoliy Volkov)

Рух Дніпровською гідроелектростанцією у Запоріжжі буде обмежено у вихідні у зв'язку з ремонтом. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області.

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Обмеження руху греблею ДніпроГЕС вводяться з 08:00 31 серпня до 20:00 1 вересня.

У зв'язку з ремонтом об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Величара → вул. Запорізької Січі → вул. Таганська).

Також передбачено об'їзд через Нові мости та міст Преображенського.

Поліція закликала врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

5 червня у Запоріжжі відновили для легкового транспорту та маршрутних таксі рух греблею ДніпроГЕС, яка постраждала від російського ракетного удару чотири дні до того.

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