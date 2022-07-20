На юге авиация и артиллерия ВСУ несколько раз ударили по оккупантам, у врага много потерь
19 июля Вооруженные Силы Украины нанесли несколько авиационных и ракетно-зенитных ударов по скоплению российских оккупантов, нанеся им потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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В Николаевской области пара штурмовиков ВСУ нанесла ракетный удар по складу боекомплекта и скоплению техники россиян в районе Снигиревки, а пара вертолетов Ми-24 – удар по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки.
В Херсонской области вертолетные пары ВСУ атаковали скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгино и частично уничтожили минометную батарею.
Пара украинских штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и складу боеприпасов, а также по батарее РСЗО "Град" в районе Давыдова Брода и Терновых Под.
Вечером штурмовики парами ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик – по опорному пункту противника неподалеку.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.
За сутки подтвержденные потери российских оккупантов на юге составили: 41 военный, самолет Су-35, беспилотник-разведчик, три РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б" и одну "Гвоздику", автомобиль связи и два обычных, полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.
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