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На юге авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам, на Змеином попали в ЗРК Панцирь С1

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 03:13
На юге авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам, на Змеином попали в ЗРК Панцирь С1 - Фото
Удар ВСУ по армии РФ на острове Змеиный (Скриншот видео Геншштаба)

21 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла пять ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Всего за сутки на юге ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач, авиация нанесла пять ударов по противнику.

В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику.

Российские оккупанты нанесли два авиационных удара вертолетами по позициям ВСУ в Николаевской области, потерь нет.

Вражеский истребитель ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов.

"Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Подтвержденные вражеские потери российских оккупантов на южном направлении 21 июня: 49 военных, две самоходных гаубицы "Мста-С", тягач, станция ​​радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Читайте также: ВС ВСУ уничтожили до 10 бронемашин оккупантов, живую силу и два склада боеприпасов

Наталия Медведева
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потери врага
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