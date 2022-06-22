На юге авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам, на Змеином попали в ЗРК Панцирь С1

21 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла пять ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего за сутки на юге ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач, авиация нанесла пять ударов по противнику.

В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику.

Российские оккупанты нанесли два авиационных удара вертолетами по позициям ВСУ в Николаевской области, потерь нет.

Вражеский истребитель ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов.

"Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Подтвержденные вражеские потери российских оккупантов на южном направлении 21 июня: 49 военных, две самоходных гаубицы "Мста-С", тягач, станция ​​радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Читайте также: ВС ВСУ уничтожили до 10 бронемашин оккупантов, живую силу и два склада боеприпасов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.