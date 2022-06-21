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ВС ВСУ уничтожили до 10 бронемашин оккупантов, живую силу и два склада боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 22:10
ВС ВСУ уничтожили до 10 бронемашин оккупантов, живую силу и два склада боеприпасов - Фото
Украинский самолет Су-24 (фото – ЕРА)

Сегодня украинские военные летчики ликвидировали до 10 боевых бронированных машин оккупантов, живую силу и два склада боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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В Киевской и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск ВС уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупантов. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов.

Читайте также: Второй за неделю. В России упал штурмовик Су-25

Вадим Ребрина
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