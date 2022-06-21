Второй за неделю. В России упал штурмовик Су-25
21.06.2022, 21:35
Фото: EPA
В Ростовской области потерпел катастрофу российский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно сообщению, самолет рухнул во время планового учебно-тренировочного полета.
Полет, по информации пропагандистов, выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
- 17 июня российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области РФ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии