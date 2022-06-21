Второй за неделю. В России упал штурмовик Су-25

В Ростовской области потерпел катастрофу российский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Согласно сообщению, самолет рухнул во время планового учебно-тренировочного полета.

Полет, по информации пропагандистов, выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

17 июня российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области РФ.

Вадим Ребрина

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