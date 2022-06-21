UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Второй за неделю. В России упал штурмовик Су-25

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 21:35
Второй за неделю. В России упал штурмовик Су-25 - Фото
Фото: EPA

В Ростовской области потерпел катастрофу российский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, самолет рухнул во время планового учебно-тренировочного полета.

Полет, по информации пропагандистов, выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

  • 17 июня российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области РФ.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия су-25
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 