На юге авиация ВСУ пять раз ударила по командным и опорным пунктам оккупантов
25 июня на южном направлении Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли пять авиационных ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, на юге враг преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создает, пытается истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.
В течение суток оккупанты почти в 1,5 раза увеличили плотность обстрелов. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара по позициям ВСУ, а против авиации ВС ВСУ применил управляемую ракету "воздух-воздух".
Украинские летчики нанесли пять ударов по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов уточняются.
Зафиксированные потери российских оккупантов на юзжном направлении за сутки составили: 24 военных, два танка и пять других бронированных машин.
Уничтожены два вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.
Читайте также: На куски. ВСУ на Донбассе разбили колонну артиллерии оккупантов, в том числе РСЗО – видео
Комментарии