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На куски. ВСУ на Донбассе разбили колонну артиллерии оккупантов, в том числе РСЗО – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 20:32
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Украинские артиллеристы в Донецкой области накрыли огнем колонну россиян, в которой было шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций.

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Там отметили, что артиллерия оккупантов имеет преимущество над украинской, следовательно, она всегда является приоритетной целью для ВСУ. Особенно, когда речь идет о системах большого калибра.

Разведчики ССО в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Десантники уничтожили колонну снабжения оккупантов: видео

Вадим Ребрина
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РСЗО артиллерия ссо
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