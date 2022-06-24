Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ.
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Воины артиллерийского подразделения ДШВ уничтожили вражескую колонну Камазов, "под завязку упакованную" боеприпасами и ГСМ.
"Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов", – сказано в сообщении.
- Вчера львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн.
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