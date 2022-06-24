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Десантники уничтожили колонну снабжения оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 19:10
Скриншот с видео
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Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ.

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Воины артиллерийского подразделения ДШВ уничтожили вражескую колонну Камазов, "под завязку упакованную" боеприпасами и ГСМ.

"Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов", – сказано в сообщении.

  • Вчера львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн.
Вадим Ребрина
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ДШВ ВСУ артиллерия
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