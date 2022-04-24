На юге оккупанты пытаются устроить голод. Вывозят оттуда зерно в Крым

Российские оккупанты пытаются спровоцировать продовольственный кризис в южных регионах Украины. Они вывозят к Крымскому полуострову зерно, которое похитили у фермеров, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым", – сообщает пресс-служба ЦПД.

Это подтверждаю и жители Севастополя. По их информации, несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму не существует.

По данным ЦПД, оккупанты разрешили фермерам Херсонской области сеять исключительно зерно и подсолнечник при условии, что те, согласятся бесплатно отдавать им 70% будущего урожая.

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Наталия Фреик

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