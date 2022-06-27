На юге российские оккупанты пытаются помешать перегруппировке украинских войск – ISW

На южном направлении российские войска продолжали оборонительные операции и наносили удары по украинским позициям. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 26 июня.

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Украинский Генштаб и оперативное командование "Юг" указали, что российские силы сосредоточены на предотвращении перегруппировки украинских войск вдоль своих южных линий фронта.

Российские войска в очередной раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Потемкино на северо-западе Херсонской области.

Россияне усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец, чтобы отразить недавние украинские контратаки.

ОК "Юг" заявило, что российские силы усилили интенсивность обстрелов на 150%.

Российские войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по всему южному фронту в различных районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Оккупанты дополнительно продолжают укреплять свое военное присутствие на Змеином острове у побережья Одесской области, чтобы расширить свой контроль над юго-западной частью Черного моря.

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Наталия Медведева

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