На юге Воздушные силы нанесли три авиаудара по складам боеприпасов и технике врага – ВСУ

11 июня на южном направлении авиация Воздушных сил ВСУ нанесла три удара по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в течение суток ВС ВСУ нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ в результате выполнения огневых задач уничтожили 13 российских оккупантов, один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

Читайте также: Украинские военные освободили село Таврийское в Херсонской области – Зеленский

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.