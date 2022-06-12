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На юге Воздушные силы нанесли три авиаудара по складам боеприпасов и технике врага – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 01:45
На юге Воздушные силы нанесли три авиаудара по складам боеприпасов и технике врага – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

11 июня на южном направлении авиация Воздушных сил ВСУ нанесла три удара по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в течение суток ВС ВСУ нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ в результате выполнения огневых задач уничтожили 13 российских оккупантов, один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

Читайте также: Украинские военные освободили село Таврийское в Херсонской области – Зеленский

Наталия Медведева
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потери врага
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