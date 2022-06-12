Украинские военные освободили село Таврийское в Херсонской области – Зеленский

11 июня Вооруженные Силы Украины в Херсонской области освободили село Таврийское. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 11 июня.

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"Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое", – сообщил президент.

Зеленский добавил, что у ВСУ есть определенные успехи и в Запорожской области.

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Наталия Медведева

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