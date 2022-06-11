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Зеленский: Паспорта РФ в Херсоне и Мелитополе получили несколько коллаборантов и их люди видео

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 23:45
Владимир Зеленский (Фото - Офіс президента)
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Российские пропагандисты в новостях о раздаче паспортов РФ на временно оккупированных территориях выставили в качестве желающих получить эти паспорта украинцев нескольких коллаборантов и людей из их окружения. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что сегодня на оккупированных территориях и в России активно распространяли новости о раздаче российских паспортов в Украине.

"Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения. Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытки получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно", – сказал Зеленский.

  • Ранее сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о провале кампании по раздаче российских паспортов во временно оккупированном Херсоне. Желающих взять "документ" нашлось не много – гауляйтер Владимир Сальдо и еще 22 человека.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Херсон мелитополь гражданство
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