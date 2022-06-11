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Раздача паспортов РФ в Херсоне провалилась: их взяли только гауляйтер Сальдо и 22 человека

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11.06.2022, 17:29
Раздача паспортов РФ в Херсоне провалилась: их взяли только гауляйтер Сальдо и 22 человека - Фото
Оккупанты в Херсонской области (Фото из Facebook Людмилы Денисовой)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о провале кампании по раздаче российских паспортов во временно оккупированном Херсоне. Желающих взять "документ" нашлось немного – гауляйтер Владимир Сальдо и еще 22 человека.

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"Раздача российских паспортов оккупантами в Херсоне проваливается. Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается воплощать в жизнь Россия. С Украиной такого сценария не будет", – заявил Ермак, напомнив, что Херсон – это Украина.

Сегодня российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил, что во временно оккупированном Херсоне незаконно выдали первые паспорта РФ. Помимо местного гауляйтера Сальдо, желающих получить "документ" нашлось немного – 22 человека.

При этом, как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что во временно оккупированном Херсоне за паспортами РФ якобы выстроилась очередь из 4000 человек.

  • Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ. 
  • Сегодня Херсонский горсовет сообщил, что ВСУ продолжают вести контрнаступление в области на направлениях трех поселков и уже освободили от оккупантов Таврийское. 

Читайте также: "ФСБ хочет заставить нас любить Россию. А мы ждем ВСУ". Как Херсон выживает под оккупацией

Оксана Житнюк
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