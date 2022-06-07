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Осенью в Херсоне хотят провести "референдум" о включении области в состав РФ — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 21:12
Осенью в Херсоне хотят провести
Геннадий Лагута (скриншот с видео)

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель Кремля поставил задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ. Об этом он рассказал в эфире телемарафона. 

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По словам Лагуты, вчера в Херсоне, в помещении облгосадминистрации прошло большое совещание с участием замглавы администрации президента РФ. Он поставил задачу коллаборантам "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – сказал Лагута.

Читайте также: Кремль проявляет нерешительность в вопросе интеграции оккупированных территорий – ISW

Вадим Ребрина
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Херсон псевдореферендум Геннадий Лагута
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