Осенью в Херсоне хотят провести "референдум" о включении области в состав РФ — глава ОВА
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель Кремля поставил задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
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По словам Лагуты, вчера в Херсоне, в помещении облгосадминистрации прошло большое совещание с участием замглавы администрации президента РФ. Он поставил задачу коллаборантам "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – сказал Лагута.
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