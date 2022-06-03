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Кремль проявляет нерешительность в вопросе интеграции оккупированных территорий – ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 02:38
Кремль проявляет нерешительность в вопросе интеграции оккупированных территорий – ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Москва продолжает проводить непоследовательные оккупационные меры на юге Украины, что свидетельствует как о широком сопротивлении украинцев, так и о вероятной нерешительности Кремля в отношении того, как интегрировать оккупированную территорию. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 2 июня.

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Как отмечается, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного общественного контроля на недавно оккупированных территориях Украины.

Украинский центр сопротивления сообщил, что российские оккупационные администрации "созданы [только] на бумаге" и неспособны контролировать местное население, принуждать к использованию российского рубля или проводить бюрократические процессы. В то же время мирные жители оккупированных территорий Украины приветствуют партизанскую деятельность, которая систематически саботирует режим российской оккупации.

"Кремль продолжает подавать смешанные сигналы о своих планах по интеграции оккупированных украинских территорий, что, вероятно, указывает на то, что Кремль не определился с единым курсом действий", – заявляют в ISW. 

В Институте проиллюстрировали свое утверждение о "смешанных сигналах" такими заявлениями представителей российского режима: 

- пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдум о присоединении Донбасса к России "вряд ли возможен" без полного обеспечения безопасности в регионе;

- лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов заявил, что любая украинская область может присоединиться к России;

- сенатор Андрей Турчак объявил об открытии "гуманитарного центра" Единой России в Херсоне и заявил, что заключил соглашения о промышленном сотрудничестве между Херсонской областью и Россией;

- в оккупированной части Запорожской области объявили о "национализации" украинской госсобственности, в том числе Запорожской атомной электростанции.

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Наталия Медведева
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оккупация isw
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