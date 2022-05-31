Госдеп: России почти наверняка не удастся "легитимизировать" своих ставленников в Херсоне

России "почти наверняка" не удастся упрочить власть своих марионеточных администраций на временно оккупированных территориях Украины, поскольку протесты против них продолжаются, а мирные жители отказываются с ними сотрудничать. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает CNN.

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Прайс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему "обеспокоены" тем, что Россия будет пытаться формализовать свой контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области.

"России почти наверняка не удастся добиться "легитимности" марионеточных правительств на недавно захваченных ею территориях Украины, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать", — добавил Прайс.

Он отметил, что Кремль меняет подход, отказываясь от попыток создать новые фейковые "народные республики" и предпочитая прямую аннексию оккупированных украинских территорий.

Пресс-секретарь Госдепартамента подчеркнул, что "первоначальные цели России установить контроль над значительной частью территории Украины обернулись полным провалом", однако Кремль, по его мнению, продолжает считать, что насильственное удержание Херсона даст России "сухопутный мост" в Крым, а также станет оправданием перед российской аудиторией за тысячи жизней россиян, которые погубила развязанная Путиным война.

26 мая представитель ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что запланированную Россией паспортизацию в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей никто и никогда не признает.

Сергей Бережной

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