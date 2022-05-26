Посол ЕС: Планы "референдума" провалились. Почему РФ считает, что паспортизация получится?

Запланированную Россией паспортизацию в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей никто и никогда не признает. Об этом написал в Twitter представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

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По его словам, вынуждены были отказаться от идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки.

"Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае, такие акты никто и никогда не признает", – написал дипломат.

25 мая сообщалось, что российские оккупанты собрались раздавать паспорта РФ в Херсонской и Запорожской областях.

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Марк Сировой

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