Посол ЕС: Планы "референдума" провалились. Почему РФ считает, что паспортизация получится?
26.05.2022, 11:14
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Запланированную Россией паспортизацию в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей никто и никогда не признает. Об этом написал в Twitter представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
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По его словам, вынуждены были отказаться от идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки.
"Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае, такие акты никто и никогда не признает", – написал дипломат.
- 25 мая сообщалось, что российские оккупанты собрались раздавать паспорта РФ в Херсонской и Запорожской областях.
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