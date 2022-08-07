На юге ВСУ бьют по ракетным системам россиян – уничтожено четыре С-300 и Панцирь-С1

На южном направлении Вооруженные Силы Украины наносят удары по силам противовоздушной обороны и зенитно-ракетным системам российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Штурмовая авиация, тактический бомбардировщик, истребители и вертолеты ВСУ в течение дня нанесли девять ударов по трем опорным пунктам и четырем скоплениям врага, вооружения и техники, по одному складу боеприпасов и радиолокационной станции.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника.

За сутки на юге подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен еще один полевой склад боеприпасов, а также 72 оккупанта.

Россияне пытались штурмовать в направлении Васильков – Благодатное, но успехов не имели и с потерями отступили.

Вражеские самолеты штурмовой авиации и ударные вертолеты восемь раз атаковали позиции ВСУ и освобожденные населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области. По информации ОК "Юг", потерь с украинской стороны нет.

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Наталия Медведева

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