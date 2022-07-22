На юге ВСУ нанесли восемь авиаударов по оккупантам – поражено два склада боеприпасов

21 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли восемь авиаударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли восемь ударов по враждеским позициям и запасам", – говорится в сообщении.

Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации отработали пять ударов, а вертолетные пары – три.

В результате, нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 230 огневых задач. Подтвержденные потери врага за сутки на южном направлении составили: 35 оккупантов, самоходная гаубица "Мста-С", два беспилотника-разведчика, три единицы бронированной и восемь автомобильной техники.

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Наталия Медведева

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