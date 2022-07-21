UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне объявили охоту на HIMARS, сходят с ума, но ни одна система не поражена – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 22:19
Россияне объявили охоту на HIMARS, сходят с ума, но ни одна система не поражена – Данилов - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Россияне "сходят с ума" из-за американских ракетных систем HIMARS на вооружении Украины и объявили на них "охоту", но не уничтожили ни одной установки. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Секретарь СНБО подтвердил слова главы комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что армия РФ еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS.

"Я могу уверить всех граждан нашей страны: ни одна – подчеркиваю – ни одна установка HIMARS не получила никаких поражений на сегодняшний день. Конечно, они (армия РФ. – Ред.) за ними охотятся. Они, скажем так, объявили охоту на это. Россияне с ума сходят, когда они (HIMARS. – Ред.) начинают работать", – сказал Данилов.

Комментируя намек начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, что США или кто-то из союзников вскоре могут передать Украине западные истребители, причем это необязательно будут F-16, Данилов заявил: "Могу сказать, что частично мы получаем авиацию. В последнее время – особенно в последние месяц-полтора – мы стали получать намного больше оружия. Более того, оно стало абсолютно другого сорта. Это качественное оружие, которое стоит на вооружении в странах НАТО".

Он добавил, что из-за ударов ВСУ по оккупантам новым оружием россияне очень нервничают, а у украинских военнослужащих есть успехи "почти каждый день".

По словам Данилова, украинская армия уже начинает получать перевес в войне благодаря поставкам современного оружия, и этот перевес будет усиливаться, если Запад продолжит помогать Украине.

Читайте также: Для борьбы с деморализацией в РФ запускают фейки об уничтожении HIMARS — СНБО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РСЗО снбо HIMARS Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 