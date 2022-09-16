На юге ВСУ ударили по понтонной переправе оккупантов в районе Козацкого

В ночь на 16 сентября на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли удар по понтонной переправе оккупантов в районе Козацкого. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ вели огонь по сосредоточению российских войск и техники в Бериславе, Дарьевке и Старой Збуревке.

Сообщается о нанесении удара по понтонной переправе оккупантов через Днепр в районе поселка Козацкое.

15 сентября ВСУ ударили по скоплению оккупантов в пригороде Херсона.

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Наталія Медведєва

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