На юге ВСУ ударили по понтонной переправе оккупантов в районе Козацкого
16.09.2022, 17:22
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В ночь на 16 сентября на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли удар по понтонной переправе оккупантов в районе Козацкого. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ вели огонь по сосредоточению российских войск и техники в Бериславе, Дарьевке и Старой Збуревке.
Сообщается о нанесении удара по понтонной переправе оккупантов через Днепр в районе поселка Козацкое.
- 15 сентября ВСУ ударили по скоплению оккупантов в пригороде Херсона.
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