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ВСУ ударили по скоплению оккупантов в пригороде Херсона – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 15:23
ВСУ ударили по скоплению оккупантов в пригороде Херсона – ОК
Фото - Генштаб ВСУ

В ночь с 14 на 15 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению войск российских оккупантов в пригороде Херсона. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, обстановка в южнобужской операционной зоне остается стабильно сложной, но контролируемой силами обороны. Продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ держат огневой контроль над всеми переправами, местами их вероятного устройства и другими альтернативными способами перемещения оккупантов через реки.

Силы обороны продолжают наносить удары по логистике и транспортным путям для предотвращения введения в бой резервов врага.

За ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 140 огневых задач.

В частности, украинские военные ударили по району сосредоточения живой силы и боевой техники российской армии в пригороде Херсона.

Как отмечается, обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование.

Подтвержденные потери врага за ночь составили: 12 оккупантов и семь единиц автомобильной техники.

Читайте также: Разведка о контрнаступлении ВСУ: Мы знали еще весной, что Балаклея — слабое место россиян

Наталія Медведєва
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