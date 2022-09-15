Разведка о контрнаступлении ВСУ: Мы знали еще весной, что Балаклея — слабое место россиян

Украинская разведка еще весной знала о том, что район Балаклеи является слабым местом россиян, а в июне стало понятно, что там можно наступать. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

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По его словам, в августе россияне начали переброску войск на юг, что дало возможность осуществить успешную контрнаступательную операцию в Херсонской и Харьковской областях.

Он отметил, что необходимо было остановить наступательный темп России на Донбассе, так как главной целью оккупантов является захват Донецкой области, а поэтому были приняты меры для недопущения продвижения противника на Донецком направлении.

"Рано или поздно мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступление и на Харьковском направлении. Прежде всего, из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется. Еще весной было понятно, что слабое место России — это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на Балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи ВСУ", — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что в июле позиции и резервы российской армии были не совсем ясны, но в августе все прояснилось, когда россияне начали активную переброску войск стратегического резерва с Харьковского и Донецкого направлений.

За месяц оккупанты перебросили на юг все войска, что создало условия для успешных действий украинской армии на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить успех, резюмировал разведчик.

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Дмитро Гриниченко

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