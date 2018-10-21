На Закарпатье появились билборды о "венгерском сепаратизме"

На Закарпатье появились билборды с фото главы Партии венгерцев Украины Василием Брензовичем, первого замглавы Закарпатской ОГА Иозифа Борто, президента Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ Илдико Орос. Под фото на билборде надпись: "Остановим сепаратистов".
Глава украинского МИД Павел Климкин назвал это "ожидаемой провокацией".
"…таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - написал он в своем Twitter. Фото самих бордов опубликовано в комментариях к твиту министра.
В сентябре этого года на Закарпатье разгорелся скандался после опубликованного видео с незаконной выдачей там венгерских паспортов. 4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово.
15 октября Климкин сообщил, что они с венгерским коллегой Петером Сийярто договорились о "комплексных консульских консультациях".