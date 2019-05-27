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27.05.2019, 13:55

На Зеленского подал в суд уволенный топ-чиновник

На Зеленского подал в суд уволенный топ-чиновник - Фото
Фото: Facebook / Владимир Горковенко

Экс-член Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Горковенко утверждает, что указы якобы нельзя отменять, "даже если кому-то очень хочется или колется"

Бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, недавно уволенный с должности указом Владимира Зеленского, подал иск к президенту. Работавший в администрации Петра Порошенко экс-чиновник требует Верховный суд признать решение Зеленского незаконным, о чем пишет в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - пишет он.

Иск изложен на девяти страницах.

При Порошенко этот чиновник с 2014 года заведовал отделом связей с отечественными, региональными и зарубежными медиа департамента информационной политики Администрации президента.

В начале мая Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Через три недели Зеленский отменил этот указ.

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Теги: Владимир Горковенко, увольнение, указ
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