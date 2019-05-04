Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению

Владимир Горковенко (фото - Facebook Горковенко)

Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания действующий президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 закона Украины о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

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До недавнего времени Горковенко занимал должность заведующего отделом главного департамента информационной политики Администрации президента.

Ранее председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Порошенко подписал его заявление.