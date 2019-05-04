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04.05.2019, 13:20

Председатель Нацсовета по телевидению подал в отставку

Председатель Нацсовета по телевидению подал в отставку - Фото
Юрий Артеменко (фото - LIGA.net)

Юрий Артеменко решил уйти с поста председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

обновлено
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Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом НСТУ сообщает на официальном сайте.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - указал Артеменко в своем заявлении.

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Он назвал две причины отставки:

"Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".

Юрий Артеменко возглавлял Нацсовет с 2014 года.

Президент Петр Порошенко подписал заявление Артеменко об отставке, сообщает пресс-служба главы государства.

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Теги: Юрий Артеменко, нацсовет, телевидение
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