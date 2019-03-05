Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 16:17

НАБУ: Информация по Гладковскому могла быть у Матиоса

НАБУ: Информация по Гладковскому могла быть у Матиоса - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В бюро говорят, что им ГПУ материалы по Гладковскому никогда не передавала

Реклама
Реклама

В НАБУ опровергли информацию о том, что в их распоряжении давно были материалы, приведенные в последних выпусках программы Наші гроші о коррупции в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

При этом там предположили, что обнародованные журналистами факты могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры. Имя Анатолия Матиоса в сообщении не называется, но известно, что именно он руководит этим ведомством.

Реклама

"Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала", - говорится в сообщении.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что проверяют, скрывало ли НАБУ документы по делу о махинациях группы лиц якобы с участием сына бывшего первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского, самого Гладковского, других лиц и госконцерна Укроборонпром.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, укроборонпром, анатолий матиос, наші гроші, олег гладковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 