НАБУ: Информация по Гладковскому могла быть у Матиоса

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В НАБУ опровергли информацию о том, что в их распоряжении давно были материалы, приведенные в последних выпусках программы Наші гроші о коррупции в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

При этом там предположили, что обнародованные журналистами факты могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры. Имя Анатолия Матиоса в сообщении не называется, но известно, что именно он руководит этим ведомством.

Реклама

"Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала", - говорится в сообщении.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что проверяют, скрывало ли НАБУ документы по делу о махинациях группы лиц якобы с участием сына бывшего первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского, самого Гладковского, других лиц и госконцерна Укроборонпром.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.