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НАБУ: Луценко разрушает уголовное дело против таможенников

НАБУ: Луценко разрушает уголовное дело против таможенников - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.08.2019, 15:02

Доказательства по делу об ущербе в 170 млн грн могут быть признаны недействительными из-за действий генпрокурора, утверждает НАБУ

Действия генпрокурора Юрия Луценко делают невозможным привлечение чиновников таможни к уголовной ответственности. Заявление об этом НАБУ опубликовало сегодня.

По мнению НАБУ, изменение генпрокурором подследственности в деле о злоупотреблениях служащими ГФС угрожает расследованию.

Бюро напоминает, что с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, в результате которой, по мнению следствия, государство понесло убытки в размере 170 млн грн. За два года расследования, утверждает НАБУ, были проведены все необходимые следственные действия, установлены все обстоятельства совершения преступления и собрано большое число доказательств.

24 мая дело было передано ГБР, но в конце июля генпрокурор отменил это решение, говорится в заявлении.

15 августа, "по непонятным причинам", Луценко передал дело Национальной полиции, изменив подследственность, сообщает НАБУ. По утверждению ведомства, именно этого, предлагая взятку, добивался от детективов НАБУ "конечный бенефициар компаний, которые фигурируют в расследовании".

НАБУ считает решение Луценко противоречащим закону, поскольку расследования, относящиеся к подследственности НАБУ, запрещается поручать другим органам согласно ч.5 ст. 216 УПК.

НАБУ утверждает, что из-за смены подследственности все собранные доказательства могут быть признаны недействительными.

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набу юрий луценко ГФС генпрокурор коррупция на таможне
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