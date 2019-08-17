НАБУ: Луценко разрушает уголовное дело против таможенников

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действия генпрокурора Юрия Луценко делают невозможным привлечение чиновников таможни к уголовной ответственности. Заявление об этом НАБУ опубликовало сегодня.

По мнению НАБУ, изменение генпрокурором подследственности в деле о злоупотреблениях служащими ГФС угрожает расследованию.

Бюро напоминает, что с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, в результате которой, по мнению следствия, государство понесло убытки в размере 170 млн грн. За два года расследования, утверждает НАБУ, были проведены все необходимые следственные действия, установлены все обстоятельства совершения преступления и собрано большое число доказательств.

24 мая дело было передано ГБР, но в конце июля генпрокурор отменил это решение, говорится в заявлении.

15 августа, "по непонятным причинам", Луценко передал дело Национальной полиции, изменив подследственность, сообщает НАБУ. По утверждению ведомства, именно этого, предлагая взятку, добивался от детективов НАБУ "конечный бенефициар компаний, которые фигурируют в расследовании".

НАБУ считает решение Луценко противоречащим закону, поскольку расследования, относящиеся к подследственности НАБУ, запрещается поручать другим органам согласно ч.5 ст. 216 УПК.

НАБУ утверждает, что из-за смены подследственности все собранные доказательства могут быть признаны недействительными.