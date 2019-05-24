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24.05.2019, 15:05

Детективу НАБУ готовят подозрение - Луценко

Детективу НАБУ готовят подозрение - Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/ LIGA.net)

По информации Юрия Луценко, Государственное бюро расследований вскоре вручит подозрение детективу НАБУ Дмитрию Литвиненко.

По словам генпрокурора, ГБР зарегистрировало производство о возможных незаконных действиях "фактически, о бездеятельности НАБУ" в расследовании хищений средств с заводов Укроборонпрома. Об этом он сказал в интервью LIGA.net"Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду".

Луценко напомнил, что в 2016 году главный военный прокурор Анатолий Матиос, который разоблачил преступление Оптимумспецдеталь, прислал 87 страниц текста в НАБУ, из которого следовало, что его работники "вероятно совершили коррупционные действия". "Результат таков: ГБР зарегистрировало производства о возможных незаконных действиях - фактически, о бездеятельности НАБУ по делу Оптимаспецдеталь", - сказал Луценко.

Также он отметил, что директора НАБУ Артема Сытника вызвали на допрос по этому поводу. "Сытник провел дисциплинарное расследование и сделал крайними своих подчиненных. И объявил им даже не выговор", - сказал он.

Кроме того, генпрокурор отметил, что уголовная ответственность "точно грозит" фигуранту дела - Андрею Рогозе и руководителям одного из военных заводов концерна. "Потому что через его фирмы пропустили фиктивную сделку, других должны установить САП и НАБУ", - отметил Луценко.

Ранее детектив Литвиненко был фигурантом журналистского расследования Bigus.info. Его обвиняли в том, что он помагал Оптимеспецдетали получить письма, которые констатировали, что фирма не состоит в реестрах ненадежных поставщиков.

Читайте также: полную версию интервью с Юрием Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду"

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Теги: набу, юрий луценко, генпрокуратура, укроборонпром, артем сытник
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