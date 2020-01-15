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НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Дзензерского

НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Дзензерского - Фото
Денис Дзензерский (фото - facebook.com/denys.dzenzerskyy)
15.01.2020, 20:24

Указано, что исчез Денис Дзензерский 5 декабря 2019 года

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата из фракции Народный фронт Дениса Дзензерского. Соответствующая информация опубликована в розыскном учете на сайте МВД.

Указано, что исчез Дзензерский 5 декабря 2019 года.

Подозревают бывшего депутата по ч. 1 ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

19 ноября НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении во внесении в декларацию недостоверных данных. По данным следствия, в течение 2015-2018 годов экс-депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн.

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декларация депутат розыск Денис Дзензерский
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