НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Дзензерского

Денис Дзензерский (фото - facebook.com/denys.dzenzerskyy)

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата из фракции Народный фронт Дениса Дзензерского. Соответствующая информация опубликована в розыскном учете на сайте МВД.

Указано, что исчез Дзензерский 5 декабря 2019 года.

Подозревают бывшего депутата по ч. 1 ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

19 ноября НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении во внесении в декларацию недостоверных данных. По данным следствия, в течение 2015-2018 годов экс-депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн.