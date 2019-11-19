НАБУ сообщило о подозрении еще одному бывшему депутату

Денис Дзензерский (скриншот с видео)

НАБУ сообщило бывшему народному депутату Народного фронта Денису Дзензерскому о подозрении во внесении в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, не называя имени подозреваемого.

Сказано, что это депутат восьмого созыва. Речь идет о декларациях за 2015-2018 годы.

Поскольку экс-депутат отсутствовал по месту жительства, подозрение было отправлено ему средствами почтовой и электронной связи.

"Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн", - сказано в сообщении. .

В марте САП сообщала, что направила генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата Народного фронта Дениса Дзензерского. По данным следствия, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд грн.