НАБУ опровергло заявление Луценко о вмешательстве в выборы в США

Фото: пресс-служба НАБУ

Заявление ненпрокурора Юрия Луценко о том, что НАБУ могло повлиять на выборы президента США, не соответствует действительности. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

Бюро назвало заявление Луценко "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт".



"Компетенция НАБУ - изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро", - подчеркивает пресс-служба.

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В НАБУ считают, что и генпрокурор об этом знает, поскольку все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя ЦИКа) еще в июне 2017 года были переданы в департамент специальных расследований ГПУ.

Ранее Луценко заявил, что ГПУ ведет расследование того, был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Хиллари Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о Манафорте.

О вмешательстве Украины в выборы минимум дважды писал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп, последний раз - вчера.