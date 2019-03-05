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05.03.2019, 16:01

НАБУ открыло уголовное дело по информации Наших грошей

НАБУ открыло уголовное дело по информации Наших грошей - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В НАБУ отметили, что часть описанных в программе событий уже исследуется в рамках других расследований НАБУ

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НАБУ открыло уголовное производство по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования проекта Наші гроші о коррупции в оборонной сфере, к которой может быть причастен бывший замсекретаря СНБО, бизнес-партнер президента Олег Гладковский. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Детективы зарегистрировали "еще одно уголовное производство". Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании Укрспецэкспорт, при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - сказано в сообщении.

В НАБУ также отметили, что часть описанных в программе событий уже исследуется в рамках других расследований НАБУ.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский. 

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Теги: павел букин, набу, укрспецэкспорт, олег гладковский, бигус
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