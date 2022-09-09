НАБУ передало разведке $5 млн, арестованных при расследовании по бывшему агроминистру
$5 млн, арестованных в рамках расследования в отношении бывшего министра аграрной политики и продовольствия, перечислены Главному управлению разведки Минобороны. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
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НАБУ уведомляет, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о снятии ареста с этих средств и предписала НАБУ направить эти средства на усиление обороноспособности государства.
По данным НАБУ, бывший глава министерства аграрной политики подозревается в завладении средствами Аграрного фонда, выделенными на закупку сахара-песка.
В 2014 году Печерский районный суд Киева дал санкцию на задержание бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.
Пресс-служба Бюро отмечает, что за первое полугодие на нужды ВСУ подобным образом было перечислено почти 460 млн грн.
- 2 сентября НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн.
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