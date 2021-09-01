Началась встреча Зеленского и Байдена. Начало – в широком формате, затем тет-а-тет

В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также тет-а-тет.

Продолжается рабочий визит президента Украины в США. LIGA.net ведет хронику этого события.

ведет хронику этого события. О результатах первого дня — в материале LIGA.net.

Вадим Ребрина

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