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01.07.2019, 11:32

Начались учения "Си Бриз-2019": 30 кораблей и 900 военных - фото

Начались учения "Си Бриз-2019": 30 кораблей и 900 военных - фото - Фото
Фото: пресс-служба ВМС Украины

Учения будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой

1 июля в Николаевской, Херсонской и Одесской областях начинаются ежегодные украинские-американские учения "Си Бриз". Об этом сообщает Радио Свобода.

Обычно проходят в течение 12-13 дней с привлечением более тысячи солдат и офицеров - не только Украины и США, но и стран-партнеров.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

"Морской компонент учений "Си Бриз" - самый главный (сухопутный и авиационный - вспомогательные), поэтому является наиболее затратным по времени подготовки и ресурсам", - отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба ВМС Украины

На обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном (Joint High Speed ​​Vessels - JHSV), предназначенным для перевозки военного подразделения, техники, снаряжения.

Для обеспечения участия в учениях кораблей, катеров, вспомогательных судов Военно-морских сил Украины подготовили более 1,5 тысячи тонн корабельного топлива. Для воздушной и наземной техники - 400 тонн авиационного керосина, 50 тонн бензина.

18 января 2018 года Верховная Рада Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.

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Теги: вмс, нато, учения, "Си Бриз-2019"
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