Начались учения "Си Бриз-2019": 30 кораблей и 900 военных - фото

1 июля в Николаевской, Херсонской и Одесской областях начинаются ежегодные украинские-американские учения "Си Бриз". Об этом сообщает Радио Свобода.

Обычно проходят в течение 12-13 дней с привлечением более тысячи солдат и офицеров - не только Украины и США, но и стран-партнеров.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

"Морской компонент учений "Си Бриз" - самый главный (сухопутный и авиационный - вспомогательные), поэтому является наиболее затратным по времени подготовки и ресурсам", - отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба ВМС Украины

На обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном (Joint High Speed ​​Vessels - JHSV), предназначенным для перевозки военного подразделения, техники, снаряжения.

More photos from the inaugural northbound passage of USNS Yuma. Operated by @MSCSealift she is heading to Odessa, Ukraine, to take part in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/oOOy0nFbkh