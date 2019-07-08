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08.07.2019, 21:18

Начальника патрульной полиции Одессы отстранили на время проверки

Начальника патрульной полиции Одессы отстранили на время проверки - Фото
Зоя Мельник (фото - facebook.com/zoya.melnik.9)

Для служебной проверки заявлений полицейской Зои Мельник в Одессу отправили специальную комиссию из Киева

После ряда заявлений сотрудницы патрульной полиции Зои Мельник ее руководителя, начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от исполнения обязанностей. Заявления Мельник проверяет дисциплинарная комиссия, сообщил Hromadske первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, для служебной проверки в Одессу отправили специальную комиссию из Киева.

Билошицкий сказал, что многие из обвинений Мельник "реально не имели никакой фактовой доказательной базы".

Ранее Мельник сделала в Facebook публичное заявление о провальной реформе полиции. Она рассказала, что командование давало ей "бесполезные задания" за то, что она вступала с ним в конфликты и публично критиковала полицию.

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Теги: полиция, Зоя Мельник, юрий рыбак
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