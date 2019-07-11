Начальника Волынской таможни объявили в розыск

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Начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы, которого подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура и полиция завершили расследование против начальника таможни и двух его подчиненных. Им инкриминирует получение взяток от физических лиц за беспрепятственный провоз через границу. В частности, задокументирован факт причинения государственному бюджету ущерб в сумме более 300 тыс грн.

В прокуратуре сообщают, что в 2017 году через Волынскую таможню ГФС из Польши на территорию Украины была ввезена спецтехника. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины.

Четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни ГФС уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице). Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем.

Поскольку подозреваемый на вызов не явился и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

За совершение указанных преступлений фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 июля сообщалось, что полиция сняла с розыска бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича, бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.