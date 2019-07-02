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02.07.2019, 21:23

Полиция сняла с розыска бывшего соратника Януковича Иванющенко

Полиция сняла с розыска бывшего соратника Януковича Иванющенко - Фото
Юрий Иванющенко (скриншот с видео)

Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства против него

Полиция сняла с розыска бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича, бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он сказал, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства против него в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы и снятие с розыска", - сказал Тракало.

В прокуратуре Одесской области изданию ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Там сказали, что, во-первых, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, а во-вторых, суды обязали закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Как сообщалось ранее, прокуратура Одесской области в апреле закрыла уголовное производство против Иванющенко.

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Теги: виктор янукович, розыск, Юрий Иванющенко
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