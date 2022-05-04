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Начался новый этап эвакуации из Мариуполя. Автобусы выехали в сторону Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 09:42
Начался новый этап эвакуации из Мариуполя. Автобусы выехали в сторону Запорожья - Фото
Фото: EPA

В среду, 4 мая, начался новый этап эвакуации гражданского населения из Мариуполя при поддержке Организации Объединенных Наций и Красного Креста. "Автобусы уже выехали из Мариуполя", – сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

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На маршруте запланированы три остановки в Запорожской области для подсадки пассажиров: в 10:00 – в Бердянске на Луначарском кольце, в 15:00 – в Токмаке, в 16:00 – в Васильевке.

В Токмаке будет возможность подключиться к колонне на собственном транспорте.

  • 3 мая стало известно, что в Запорожье приехали 156 человек, скрывавшихся от войны в подвалах завода Азовсталь. Там остаются еще несколько сотен человек.
  • В целом, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в Мариуполе находятся десятки тысяч женщин, детей и пожилых людей.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 мая призвал Владимира Путина не мешать эвакуации людей из Азовстали и не принуждать их выезжать на оккупированную территорию.
  • Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Украинские подразделения сопротивляются в приазовском городе уже два месяца.
Андрей Водяный
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война эвакуация мариуполь Павел Кириленко
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