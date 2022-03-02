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Начштаба и командир бригады. Залужный сообщил о новых потерях российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 00:31
Начштаба и командир бригады. Залужный сообщил о новых потерях российских оккупантов - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Вторгнувшаяся в Украину российская армия несет серьезные потери личностного состава, в том числе и среди командования. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

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По данным главкома ВСУ, сегодня во время боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

"Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", – сообщил Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что Россия ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. При этом в прицеле российских оккупантов – мирные города, "но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками".

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", – добавил он.

Залужный также разместил инфографику о потерях оккупантов в войнах в Чечне и в Украине. За пять дней в Украине ликвидировано больше российских военных, чем за несколько лет войны в Чечне.

Начштаба и командир бригады. Залужный сообщил о новых потерях российских оккупантов

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Оксана Житнюк
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