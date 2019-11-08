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"Надеюсь - временно". Дубилет попросил выделить ему охрану

"Надеюсь - временно". Дубилет попросил выделить ему охрану - Фото
Дмитрий Дубилет (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.11.2019, 10:28

Министр сетует, что пока не может ездить на Uber, но надеется, что это продлится недолго

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану. Об этом он написал в Facebook.

Дубилет отмечает, что вокруг него "вдруг появилось две зоны напряжения", подразумевая сферы своей деятельности: борьбу с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности. 

"Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное", - пишет министр.

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Дмитрий Дубилет госслужба охраны
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